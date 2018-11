Examen du projet de budget du ministère de l'intérieur : Ali Ngouille Ndiaye se renforce de plus 2 milliards FCFA en 2019

Le projet de budget du ministère de l'intérieur s'élève à la somme de 125 118 917 622 Fcfa, pour 2019 contre 122 785 731 360 Fcfa en 2018 soit une hausse de 2 333 186 262 Fcfa en valeur absolue et 1.9% en valeur relative.



Selon le rapport, ce budget sera ainsi reparti : 55 369 429 200 Fcfa en dépenses de personnel pour 2019 contre 46 325 921 360 en 2018. En 2019, 17 634 114 520 fcfa seront alloués aux dépenses de fonctionnement contre 13 767 939 000 fcfa en 2018. Les dépenses de transfert sont fixées à 16 049 333 810 Fcfa, à cela s'ajoute 14 185 500 092 fcfa de dépenses en capital. Enfin, le budget 2019 alloue 21 680 540 000 Fcfa réservé aux transferts en capital contre 34 174 000 000 soit une baisse de 34%.



En outre, le rapport a fait une série d'interprétations notamment sur : Le renforcement de la sécurité publique (patrouilles) la sollicitation d'une police de proximité, ainsi que l'implantation de commissariats dans plusieurs localités dans des zones telles que : Mermoz/Sacré-Cœur, Mékhé, Nguékhokh, Linguère, Bakel, Bignona et Médina Baye.



A cela s'ajoute la problématique de l'insécurité liée aux étals des commerçants sur la passerelle de la Patte d'oie et à l'occupation anarchique des alentours du stade Léopold Sédar Senghor. La question de la cybercriminalité, du terrorisme, du fichier électoral et de la disponibilité des cartes d'identité biométriques ont été également pris en compte entre autres...