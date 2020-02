Examen des doléances sociales 2019 : « La gradation des salaires est supérieure à 45%... Ce n'est pas rien, nous sommes sur la bonne voie » (Samba Sy)

L'atelier portant sur l'examen des doléances sociales de l'année 2019 s'est ouvert ce mardi par le ministère du travail, du dialogue et des relations avec les institutions. Une rencontre d’échanges entre le ministre Samba Sy et les acteurs syndicaux pour faire le point sur l'avancement des conditions des travailleurs du service public. Concernant les doléances, le ministre affirme que des avancées importantes sont notées, et même si du côté des enseignants ils sont en mouvement d'humeur, le dialogue se poursuit pour trouver ensemble des solutions...