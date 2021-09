Exactions et Violations des droits de l'homme : La diaspora comorienne basée au Sénégal s'associe à la société pour "renverser" le régime d'Azali

La Rencontre africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) en soutien à la Diaspora Comorienne basée au Sénégal, a pris part à la conférence de presse organisée par "Appel de Dakar" qui regroupe la communauté comorienne basée à Dakar.

Une sortie médiatique à laquelle ont été associées des Organisations de la Société civile sénégalaise telles que 'Y en a marre', Amnesty International Sénégal, "FRAPP France Dégage" Afrikajom center... Tous se sont prononcés pour dénoncer d'une seule voix ce qu'ils estiment être des exactions et des violations flagrantes des droits de l'homme. " Les libertés individuelles et collectives sont bâillonnées, des arrestations et emprisonnements arbitraires des Leaders d'opinion ont cours jour après jour", a fustigé le secrétaire général de "Appel de Dakar", Zaki Ben Saïd qui a rappelé que la situation perdure depuis plus de cinq ans déjà...