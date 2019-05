Évolution du parti, son avenir, le dialogue national : Le bureau politique du Ps vers une redynamisation de ses instances de direction.

Ce samedi, le bureau politique du parti socialiste s'est réuni pour parler de l'actualité, mais aussi de la vie future de son parti et des perspectives.

Avec la présence de leur deux membres et ministres du gouvernement actuel que sont Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, le bureau politique estime par la voix de son porte-parole, que "le parti se porte bien et que, dans le cadre de la coalition BBY, il faudra aller vers la remobilisation des militants pour aller vers les élections locales. Le parti est bien organisé et les coordinations sont très avancées dans la vente des cartes ainsi qu'une bonne conduite en vue d'une installation des instances de direction.