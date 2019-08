Evolution du droit minier sénégalais : L’ex-Directeur des Mines et de la Géologie, Ousmane Cissé a soutenu sa Thèse de Doctorat avec succès

Dans un monde en pleine mutation économique et prenant en compte la nouvelle donne qui caractérise le secteur minier au Sénégal, l'ancien directeur des mines et de la géologie, Ousmane Cissé, considère qu'il est impératif de mettre en place des formations en droit extractif dans les universités. Il a tenu ses propos ce samedi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) lors de sa soutenance de thèse doctorale sur le thème: «Evolution du droit Minier Sénégalais : de l’ordre colonial au XXI ème siècle».

À ce titre, le coordinateur communal de l'Apr à Kébémer met ainsi à la disposition des enseignants, chercheurs et étudiants un document de référence, une première du genre qui aborde et dissèque les contours des évolutions notées dans le droit minier.

«C’est la première étude qui a été faite sur ce sujet. Et cette thèse peut constituer un excellent document d’informations pour les étudiants, chercheurs et praticiens. Il faut que l’État mette en place dans, le cadre de nos universités, le droit extractif et essaie de créer des espaces de formation, de renforcement de capacité pour que les étudiants puissent avoir ce niveau de compréhension du droit minier», a t-il indiqué.

Mieux, Dr Ousmane Cissé a laissé entendre que la présente thèse pourrait constituer un important outil de travail notamment à travers la question de l’intégration des codes miniers avec celle des pays membres de l’espace de l’UEMOA et la CEDEAO pour l'harmonisation des législations et des politiques publiques.



À l'en croire, « cette thèse devrait permettre à l’État, à l’Université, d’avoir beaucoup plus une base scientifique, une base de données qui devrait permettre donc de dessiner les contours des nouveaux rapports entre l’État et les investisseurs ».



En outre, il a révélé que le législateur sénégalais prend comme référence la loi 1810 qui est le fondateur du code minier ou la codification minière en France.

À la fin de sa soutenance, le jury lui a décerné la mention Très honorable.