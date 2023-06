Évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal: Le HCDH exprime sa préoccupation et insiste sur la préservation des traditions démocratiques de l'État.

Dans un extrait d'une vidéo, la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a fait part de l'attention particulière que cette institution Onusienne accorde à la situation actuelle qui prévaut au Sénégal. " Nous sommes profondément préoccupés par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal ces dernières semaines, où au moins 16 personnes ont été tuées, 350 blessées et plus de 500 arrêtées lors de 3 jours de manifestations entre le 1er et 3 juin. L'utilisation d'arme à feu par les forces de sécurité constitue un sombre précèdent pour le Sénégal".



Selon Ravina Shamdasani, l'État doit travailler à situer les responsabilités . " Nous notons que les autorités ont ouvert des enquêtes et nous leur demandons de veiller à ce que celles-ci soient rapides et indépendantes. Elles doivent amener toutes personnes trouvées responsables de l'usage de la force injustifiée ou disproportionnée à rendre compte de leurs actes quels que soient leurs statuts ou leurs affiliations politiques". Et pour cela, le HCDH se dit prêt à offrir " son assistance".



Ladite institution a également rappelé les toutes dernières mesures restrictives prises par l'État. " Nous sommes préoccupés par la poursuite des restrictions à la liberté d'expression et des réunions pacifiques à la suite des manifestations. Walf TV, une chaîne privée qui couvrait les manifestations en direct, a été suspendue le 1er juin sans justification légale claire et n'a toujours pas été rétablie à ce jour. Le gouvernement a également ordonné la suspension d'une campagne de financement collectif pour la chaîne visant à la soutenir pendant la période où elle n'est pas en mesure de diffuser. Depuis les manifestations du 3 juin, les autorités ont refusé d'autoriser plusieurs autres manifestations notamment celle prévue le vendredi et samedi dernier. L'accès au service d'internet mobile a également été restreint entre le 1er et 6 juin. Les restrictions à l'utilisation d’internet doivent être fondées sur une loi sans ambiguïté et accessible au public. Il est de la responsabilité première des autorités sénégalaises de préserver les traditions démocratiques de l'État en garantissant les droits à la liberté, des réunions pacifiques et d'expression, ainsi que le droit à l'information. Les journalistes doivent pouvoir exercer leur profession en toute sécurité et en toute liberté", a-t-il regreté.



Le HCDH de réaffirmer " sa volonté à travailler avec le gouvernement sénégalais, la société civile et d'autres partenaires pour renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le pays".