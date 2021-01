Évolution de la pandémie à la Covid-19 au Sénégal : Le SEP de BBY étale ses préoccupations et appelle les populations à la responsabilité.

L'Assemblée nationale vient d'adopter, à une écrasante majorité la loi 46-2020 relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, en remplacement de la loi 69-29 du 29 avril 1969, donnant ainsi, une suite favorable à une requête qui lui a été adressée par le Président de la République Macky SALL.







Le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar apprécie positivement ce travail de haute responsabilité, effectué par notre représentation nationale et félicite tous les députés de quelque bord qu'ils soient, particulièrement ceux qui, avec courage et pertinence ont défendu le projet et ont voté la loi.







Le monde change, les mutations s'enchaînent et les phénomènes se complexifient, les principes pour les gérer doivent subir les transmutations nécessaires et prendre les formes adéquates pour éviter errements, tâtonnements et autres improvisations préjudiciables à leur gouvernance responsable, transparente et démocratique.







La modification de la loi 69-29 répond à cette exigence d'adaptation de notre arsenal juridique, pour faire face au rythme et à la forme qui se posent aux défis et aux calamités que notre cher pays pourrait être amené à subir.



C'est l'occasion de féliciter très sincèrement le Président Macky SALL pour sa clairvoyance et son sens de l'anticipation pour le renforcement des moyens nécessaires à la prise en charge efficace et en mode fast track des préoccupations des Sénégalais.







Par ailleurs le SEP/BBY s'est largement préoccupé de l'évolution actuelle de la pandémie à Covid-19 dans notre pays.







Après avoir vivement soutenu les mesures récemment adoptées par le Président de la République Macky SALL, pour la protection du peuple et la sauvegarde de ses intérêts multiformes, le SEP/BBY renouvelle son vibrant hommage au personnel médical et paramédical, aux forces de défense et de Sécurité, à l'ensemble des Chefs religieux et coutumiers ainsi qu'aux citoyens tous engagés dans ce grand combat contre ce fléau qui ébranle le monde entier.







Le SEP/BBY exhorte le peuple à prendre l'exacte mesure de la gravité de la situation et à intégrer toutes les décisions arrêtées pour sa protection et son épanouissement.







Le respect des mesures et gestes barrières est une exigence qui s'impose à tous.