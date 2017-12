Everton: la durée d'indisponibilité d'Idrissa Gana Guèye connue

On en sait un peu plus sur la blessure de Idrissa Gana Guèye. Le milieu de terrain d'Everton, qui a ressenti des douleurs à la cuisse, est sorti à la 51e minute et remplacé par Beni Baningime ce samedi lors de la réception de Chelsea (0-0) pour le compte de la 19e journée de la Premier League.