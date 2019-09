Eventuels débordements du Fleuve Sénégal : Les populations de la vallée et du Delta du fleuve Sénégal invitées à rester vigilantes

Des débordements du Fleuve Sénégal ont été constatés dans la région autour de Bakel et Gouraye. Avec les fortes pluies enregistrées durant ces derniers jours, couplées aux apports des affluents non contrôlés, un dépassement de la cote d’alerte a été enregistré le 27 août 2019. Les populations de la vallée et du Delta du fleuve Sénégal ont été invitées à rester vigilantes et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux éventuels débordements du fleuve engendrés principalement par les pluies et les apports des affluents non contrôlés, selon un communiqué de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cependant, indique la note, les niveaux d’eau se stabilisent actuellement à Bakel et Gouraye, mais la vigilance reste de mise, notamment en cas de nouveaux épisodes pluvieux.

Au niveau de Matam, par exemple, la cote d’alerte de 8 mètres a été dépassée depuis le 30 août 2019. «La propagation de l’onde de crue se poursuit et une montée des eaux est attendue dans les localités en aval de Matam. En amont, le barrage de Manantali continue à stocker l’eau et écrêter la crue du Bafing», a conclu la source...