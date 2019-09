Éventuelle rencontre Wade/Macky : "Le président Sall doit mener la réhabilitation institutionnelle et politique de Wade" (Tafsir Thioye, Porte-Parole du PDS)

Le porte-parole du PDS en parlant de Wade, l’a qualifié lors de l’émission Faram Faccee d'homme d'une très grande générosité. "Nous devons savoir que le président Abdoulaye Wade mérite respect et considération. C'est un homme avec un grand cœur".



Insistant sur son caractère d’homme consensuel, il a rappelé que pendant son magistère, Me Wade a lancé 16 appels au dialogue en direction de l’opposition, avec courtoisie et solennité. C’est pourquoi, au nom de la stabilité du pays et au regard de son long et intense compagnonnage avec le président Wade, le président Sall se doit de recoller les morceaux et d’apaiser ses relations avec lui...