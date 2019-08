Eventuelle dissolution de l’ADS : Il serait plus judicieux de dissoudre AIBD dans ADS ou procéder à leur fusion (Djibril Sakho, coordinateur des travailleurs des Ads).

« Certes l’État du Sénégal est dans sa dynamique de resserrement et de rationalisation des ressources, mais il serait optimal de pas laisser l'Agence des aéroports du Sénégal se réduire à l’image d’une simple direction rattachée à l’aéroport international Blaise Diagne. » Une proposition émanant du coordinateur des Ads, qui s’est adressé à Dakaractu.



En effet, cette sortie s’est faite suite à une information relayée par nos confrères de SourceA qui ont fait savoir « une possible réduction des Ads à une simple direction s’alliant à l’aéroport international Blaise Diagne ».



Pour Djibril Sakho, « il n’en demeure pas moins que l’Agence des aéroports a été la première structure à faire les frais dans le cadre de la rationalisation des ressources. Ainsi, avec un budget de 17 milliards en 2017, l’Ads s’est retrouvée avec une subvention de 2,5 milliards depuis 2018. C'est avec ce budget, dit de fonctionnement que l’Ads essaie de maintenir aux normes plus de dix (10) terrains d’aviation dont ‘(4) aéroports internationaux tels que Cap-Skiring, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda ».



En plus de cela, le coordonnateur des Ads estime que « cette structure a toujours été un levier important dans la gestion des activités aéronautiques nationales, ce qui lui a permis de capitaliser une expérience et une expertise avérées ».



C’est pour toutes ces raisons que la coordination des travailleurs des Ads estime qu'elle ne saurait être réduite à une direction de société de projet. Il serait alors, selon Djibril Sakho, préférable de « fusionner les deux entités en maintenant les acquis de leurs travailleurs ou bien de dissoudre AIBD dans les Ads. Ce qui obéirait selon lui, aux principes de rationalisation de ressources de l’État tout en replaçant Ads dans sa mission et sa vocation de gestionnaire des aéroports du Sénégal, y compris celui de Diass.