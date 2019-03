Éventuel 3ème mandat - Dissolution du parlement : Regard croisé de 2 hommes d'État

Les sorties sur la question relative à un éventuel mandat de plus en faveur du président réélu se multiplient.

Des personnalités de la mouvance ne s'accordent pas sur le sujet.

Certaines croient que le dernier mot revient au chef de l'État Macky Sall, tandis que d'autres déclinent la possibilité pour celui-ci de se représenter en 2024.

Le Sg du Pit, en l'occurrence le ministre du travail, du dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Samba Sy, est catégorique sur le sujet.

Le débat est dépassé assure-t-il et confie que ce quinquennat s'avère être l'ultime pour le Président réélu.

Pour l'ancien ambassadeur sous le régime de Wade, Cheikh Sadibou Fall, Macky Sall a déjà tranché.

Les deux hommes d'État se sont, par ailleurs, prononcé sur la proposition de dissoudre le parlement et le couplage des élections législatives et locales entre autres questions.