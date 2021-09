Événements ethno-génocidaires en mauritanie en 89 : Les organisations et défenseurs des victimes dénoncent la nomination de Ely Zayed Ould Mbareck aux N.U et interpellent son S.G.

Nommé récemment pour effectuer une mission de paix Onusienne à Bangui en RCA, Ely Zayed Ould Mbareck, soupçonné de tortionnaire et ethno génocidaire durant les années de braise sous le régime de Ould Taya, ne fera pas l'unanimité de la communauté mauritanienne. En point de presse ce matin, les victimes des massacres survenus entre 1989 et 1992 ont dénoncé la nomination de celui qu'ils considèrent comme un élément qui a participé à cette diminution de la race arabo-berbère.



Ce choix des Nations-Unies pour une mission de paix à Bangui en RCA est ainsi pointé du doigt par les communautés de réfugiés au Sénégal.

En effet, ces organisations ont adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies pour dénoncer cette décision "scandaleuse" qui, selon elles, n'honore pas la mémoire des disparus et ne leur rend absolument pas justice.