Évènements du 09 Février 2021: les mises en garde d'organisations de la société civile sénégalaise aux différentes parties

Des organisations de la société civile sénégalaise composées d’organisations de femmes, de jeunes et de droits humains, déplorent les violences notées lors des manifestations de la journée du 09 Février 2021. Dans une déclaration parvenue à Dakaractu, elles ont rappelé que souvent, dans de pareilles situations de crise, ce sont les femmes, les enfants et les groupes vulnérables qui paient le plus lourd tribut. Aussi l'analyse de la situation actuelle semble montrer une certaine incompréhension entre les acteurs, ce qui peut conduire à une dégradation des rapports.Au vu de tout ce qui précède, la Société Civile en appelle à la responsabilité des différentes parties prenantes afin d’éviter d’engager l’espace politique dans des tensions insoutenables en cette période de crise sanitaire, sociale, économique. "Il s’agira entre autres de faire preuve de plus de responsabilité, de retenue et de courtoisie à travers des déclarations apaisées afin de consolider la paix sociale, de garantir le droit de présomption d’innocence à tout individu interpellé dans le cadre d’une procédure judiciaire ; d’exiger plus de professionnalisme et de responsabilité à la presse et aux forces de l’ordre dans le traitement de l’information et dans l’encadrement des manifestations afin d’éviter les dérapages", lit-on dans la déclaration.La Société Civile invite les responsables des partis politiques à renforcer la formation à la citoyenneté de leurs militants, au respect des biens publics et à déconseiller tout propos incitant à la violence.Par ailleurs, elle rappelle à tous les protagonistes le respect scrupuleux des textes en vigueur et particulièrement la loi sur l’état d’urgence sanitaire.Enfin, la société civile au premier rang desquels les femmes qui ont toujours joué un rôle avant gardiste, invite la population et particulièrement la jeunesse à faire preuve de patriotisme pour éviter la manipulation et à s’abstenir de diffuser sur les réseaux sociaux des images, textes et vidéos, incitant à la violence et à la haine. Les conséquences de tels actes sont le plus souvent irréversibles...