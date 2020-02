Evénements de Saint-Louis : L’appel d’El Hadji Diouf...

« Ce qui s’est passé à Saint-Louis m’a fait très mal. Mais, il faut qu’on parle objectivement des causes réelles de ces événements malheureux pour que l’histoire ne se répète pas car le coup est déjà parti. Il faut que le Président dispose d’un relai sûr avec les Saint-Louisiens, capable de porter son message à la population. Car tout ce qui s’est passé relève simplement d’un problème de communication. J’ai mal, au fond de moi, car quand on parle de Téranga, on pense d’abord à Saint-Louis. On pouvait donc ne pas en arriver là. Pour la prochaine fois, quand ils ont des récriminations, je demande à mes parents de Guet Ndar, d’où mon grand-père est originaire ainsi qu’à mes parents de Saint-Louis, de tout faire dans la paix. Ils peuvent, par exemple, organiser une marche pacifique autorisée pour exprimer leurs doléances. Mais, comme je le dis, le Président a besoin d’un responsable capable de tendre l’oreille aux populations, d’échanger avec elles et de leur donner, ainsi, la bonne information ».