Évasion fiscale : « In Touch Corp» de Omar Cissé logée à l’Ile Maurice, un paradis fiscal

L’Ile Maurice est un paradis fiscal, inscrite sur la liste noire de sept des 28 Etat membres de l’UE. En effet dans un article publié par le journal « le Monde » en Mai 2018, il est indiqué que « le pays attire de nombreuses sociétés offshore grâce aux « facilités » qu’il leur octroie, avec plus ou moins de transparence ».

Au Sénégal de plus en plus d’entreprises préfèrent être déclarées dans ces pays, pour échapper aux impôts. C’est le cas de la société « In Touch Corp », appartenant à l’homme d’affaires Omar Cissé.

Le pot aux roses a été découvert grâce à un document du « European Commission - Directorate General for Competition » qui a validé le projet de concentration de TOTAL / ATOS / INTOUCH CORP / INTOUCH SAS. En effet sur le document on peut clairement remarquer que, l’entreprise spécialisée dans l'agrégation des moyens de paiement et services digitaux et « contrairement aux entreprises françaises actrices de cette opération, toutes déclarées dans leur pays d'origine, a préféré l'Île Maurice».

Pour rappel, ces pratiques sont non sans conséquence sur l’économie de l’Afrique avec un manque à gagner fiscal de 14 milliards de dollars.