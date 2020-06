Évaluation force Covid : Quand le général François Ndiaye s'attaque à la presse.

Si besoin en est de le rappeler, la presse est un contre pouvoir dans une société. Et quand le général François Ndiaye s'attaque aux journalistes avec une pointe d'humour qui n'en avait pas l'air et en évitant de prendre comme il le dit un air condescendant, cela remet en cause le travail de toute une corporation. En conférence de presse ce matin, il s’est attaqué aux Fake news ce qu'on veut bien lui accorder, mais de là à jeter le discrédit sur toute la presse dont le seul tort est de chercher à voir si la transparence est de mise dans la gestion du fonds de force Covid-19, il y a un pas à ne pas franchir. Alors dans ce cas l'expression bien faire, se taire et laisser braire serait mieux appropriée pour se lancer dans un lavage à grande eau. La manipulation même si elle reste une arme secrète dont certains se servent allègrement ne saurait prévaloir pour tout le monde...