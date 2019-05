Évaluation du Paquet : « 30% des cycles fondamentaux seront orientés vers la formation professionnelle » (Dame Diop, ministre)

Conformément aux instructions du président de la République, Macky Sall, 30% des cycles fondamentaux de l’éducation seront dirigés vers la formation professionnelle, a renseigné le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat.

Dame Diop prenait part à la 6ème revue annuelle du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence (Paquet) du secteur de l’éducation et de la formation ouvert ce 01 juin à Dakar. Pour l’atteinte de cet objectif capital, il est prévu la construction de 45 centres de formation dans l’ensemble du territoire national.

Dame Diop a, à l’occasion de l’évaluation du Paquet, été porté à la tête du GNPF en remplacement à Mamadou Talla. Il a promis de s’inscrire dans une logique de continuité.