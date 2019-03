Évaluation de la présidentielle 2019 : Le comité directeur de LDR/ Yessal salue le bilan satisfaisant du scrutin du 24 février.

Ce dimanche, le LDR/Yessal, dirigé par Modou Diagne Fada a tenu un point de presse dans ses locaux pour se prononcer sur le processus électoral et aussi sa finalité dans "une transparence indiscutable".

Pour le comité directeur du parti, le déroulement de la campagne ainsi que le scrutin se sont passés dans de très bonnes conditions. Il a été aussi question de faire remarquer que les sénégalais ont voté avec maturité et que ces mêmes sénégalais sont conscients des enjeux et urgences du moment.

Le parti de Fada, à travers son comité directeur, estime aussi que l'organisation des élections sans aucun incident majeur est à saluer.

L'appel au dialogue a aussi été abordé par le directoire du parti qui appelle tous les acteurs concernés à répondre à la bonne initiative du président sortant pour l'intérêt général du peuple sénégalais.

Selon le comité directeur toujours, le travail abattu par le parti pour la réélection du président Macky Sall a été remarquable.

"Nous magnifions les efforts consentis par tous les militants du parti pour le deuxième mandat du président Macky Sall", ajoute le porte parole et membre du comité directeur.

Pour sa part, le président Fada réaffirme son soutien à Macky Sall et félicite tous les responsables de son parti pour avoir joué un rôle déterminant dans la réélection de celui-ci.