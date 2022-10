Évaluation de l'organisation du gamou de Médina Baye : Les services étatiques invités au respect scrupuleux de leurs engagements (Baye Mamoune Niass).

Le comité en charge des manifestations et activités de la Fayda a fait face à la presse pour une évaluation de l'organisation du gamou de Médina Baye (édition 2022).



Le président du Comaf, Baye Mamoune Niass, après avoir remercié l'État par rapport à son accompagnement, a relevé plusieurs manquements relatifs aux engagements des services étatiques.



Ces manquements précités sont d'ordre sanitaire à travers la dotation en médicaments de 5 millions relativement inférieure à la demande initiale, l'insuffisance de la fourniture en eau par la rotation des citernes, les perturbations liées à l'électricité etc...



Baye Mamoune d'interpeller le président de la République sur la nécessité de la réalisation d'une voie de contournement à Kaolack, la réhabilitation des routes secondaires de Médina Baye, l'érection d'un forage spécial pour la cité de Mawlana Cheikh Al Islam et la mise en place d'un bon système d'assainissement...