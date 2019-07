Évaluation à mi-parcours : La Cmu loin d'atteindre son objectif...

Après trois ans de mise en oeuvre, l'agence de la couverture maladie universelle a tenu à faire un bilan de mi-parcours. En séance d'évaluation, ce mercredi, les acteurs se sont penchés sur les forces et faiblesses la Cmu. Lors de cette rencontre, il a été révélé que 313. 800 sur 1.585.500 personnes ont été enrôlées dans les mutuelles de santé dans la région de Dakar. Et dans l'arrondissement de Dakar-Plateau, seul 16.572 sur 219.270 personnes ont été enrôlées. Ce qui fait dire à Rokhaya Badiane, chef du service régional de Dakar, que "Dakar doit enrôler plus d'un million cinq cent personnes dans les mutuelles de santé soit 24%. On est loin de l'objectif malgré que des efforts significatifs été faits dans la région de Dakar". Ainsi, elle estime que "des défis devraient être relevés par rapport à la Cmu".