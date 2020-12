Des mois après la célébration de la Tabaski 2020 au Sénégal, le Ministère de l’Élevage et des Productions Animales a convoqué les acteurs de ce secteur autour d'un atelier de partage.



Une occasion d’évaluer le travail qui a été abattu, de présenter et partager les résultats obtenus lors de la préparation de la Tabaski 2020, de passer en revue les problèmes et d'élaborer et valider des plans d'action pour celle de 2021.



« C'était une occasion de remettre la parole aux acteurs pour qu'ils puissent faire l’évaluation. Le processus a été un réel succès. Le mérite revient à ces acteurs. Ils ont pu trouver des financements pour approvisionner le marché en moutons lors de la Tabaski et on permis aux sénégalais de la célébrer dans les meilleures conditions », a déclaré Aly Saleh Diop, le MEPA.



Sur les 10 , les 7 moutons ont été l’œuvre des éleveurs locaux, selon toujours ce dernier. L’objectif fixé par la Tabaski 2020 a été 810 000 moutons dont 260 000 pour la région de Dakar.



Pour cette année ci, l'organisation fera face à une préoccupation majeure qui est la réduction drastique des points de vente dans la région de Dakar. Ainsi, c'est un total de 34 564 sujets qui devront être recasés…Cela suite aux travaux du TER et du BRT, a fait savoir le MEPA lors de cette rencontre qui s'est tenue ce 17 décembre 2020 à la sphère OTD de Diamniadio...