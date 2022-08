Le Groupe des Alliés de la Première Heure (GRAPHE) du président Macky Sall, après s'être réjoui de la signature de l'accord de paix entre l'État du Sénégal et le MFDC, tient à féliciter l'ensemble des membres de Benno Bokk Yakaar, dirigés par la tête de liste nationale, Mme Mimi Touré.



Cependant le GRAPHE, par la voix de Mohamed Moustapha Diagne, invite les responsables de la mouvance présidentielle à tirer de manière objective les enseignements de ces élections. Le GRAPHE pour sa part estime, "qu'il est temps pour le Président Macky Sall, de renouveler son personnel politique." Et ce renouvellement devra passer par le rajeunissement du Gouvernement et de ses hommes forts. En outre, Mohamed M Diagne suggère au chef de l'État de "redimensionner la coalition BBY pour qu'elle soit une coalition attrayante, efficace, active qui soit dans l'action et non dans la réaction. Une coalition qui prend des initiatives."



En outre, le GRAPHE pense également que la coalition BBY "doit tout faire pour récupérer les centres urbains." Pour ce faire, Mohamed Moustapha Diagne invite le chef de l'État à accompagner davantage les jeunes. Et ce dernier, en plus du programme "Xëyu Ndaw Ñi", devra mettre en place d'autres mécanismes de financement et d'accompagnement des jeunes. Par ailleurs, Mohamed M Diagne propose au chef de l'État de prendre des mesures fortes pour "réguler les réseaux sociaux qui font beaucoup de dégâts." Pour finir, il propose plus de moyens à investir dans le monde rural, avec plus de routes, plus de forage...