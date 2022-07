Évadé du Pavillon Spécial de l'HAD : à cause de sa maladie, Pape M. Seck est obligé de se rendre sinon....

Transféré à l'hôpital Aristide Le Dantec, pour y suivre des traitements, Pape Mamadou Seck , s'est finalement taillé. Sauf que ce dernier souffre d'une maladie chronique grave. Il s'agit d'une maladie rénale chronique d'origine vasculaire au stade 5 et d'une hypertension maligne. Par conséquent il est obligé de se faire prendre en charge par une structure sanitaire spécialisée. Ainsi donc, en plus des forces de l'ordre qui sont activement à sa recherche, les centres d'hémodialyse du pays sont également surveillés et en alerte. En effet, à cause de la gravité de sa maladie, Pape Mamadou Seck est donc obligé de subir une dialyse s'il veut encore rester en vie...