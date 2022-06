Évacuation sanitaire et insuffisance de spécialistes : Le diagnostic du Dr Abdou Kane Diop, anesthésiste-réanimateur.

Au Sénégal, le coût des évacuations sanitaires pour quelques rares privilégiés est, à la limite, tenu confidentiel. Si aucune autorité étatique n’en parle pour donner la note salée payée par le Trésor public du Sénégal, il est apparu que le Dr Serigne Falilou Samb de la Polyclinique Pasteur de Rufisque l’avait chiffrée au mois d’avril 2021, à près de 24 milliards de F Cfa, par an. Une situation qu’avait déplorée le

Pr Serigne Abdoul Ba,

chef du service cardiologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec, en évaluant le coût de l’évacuation d’un malade à l’étranger à,

en moyenne, 5 millions F

C

fa.

Mieux,

le ministère de la Santé

, d

ans un communiqué publié en mars 2015, en prélude au lancement d’une semaine d’opérations chirurgicales au profit de onze enfants démunis souffrant de cardiopathie,

déplorait lui-même

l’incidence financière de ces évacuations sanitaires

non seulement parce que c’est ‘’difficile à organiser’’, mais aussi à cause de son caractère ‘’coûteux’’.

Et selon des témoignages sous le couvert de l’anonymat, faits à des confrères de Ouestaf, c’est

environ 180 millions F

C

fa que l’État dépenserait

pour la

prise en charge médicale d’un agent, à l’étranger.

Pour plus d’un, ceux qui partent à l’étranger, pour se faire soigner, ont juste envie de partir, mais ils peuvent l'être ici. Un avis partagé par le Dr Abdou Kane Diop, anesthésiste-réanimateur. ‘’La réalisation de coronarographie et des angioplasties coronaires, en particulier, pour le traitement des crises cardiaques ; celle des angioplasties des membres inférieurs afin d’éviter des amputations de membres inférieurs ; la prise en charge non chirurgicale des cardiopathies congénitales des enfants pour une guérison complète ainsi que la pose de pacemaker’’, sont autant de soins médicaux qui, aujourd’hui, peuvent être pris en charge au Sénégal. Et ce, non seulement dans beaucoup d’établissements publics de santé tels que le Centre hospitalier universitaire de Fann, Le Dantec, Principal, Idrissa Pouye (ex-Cto), mais aussi dans le privé.

‘’Dommage que des Sénégalais continuent de quitter le pays pour aller se soigner’’

‘’Je travaille dans le privé depuis 2001. Quand on parle d’anesthésiste-réanimateur, cardiologie, parfois les gens peuvent ne pas comprendre. Mais derrière la cardiologie, c’est des soins d’urgence. Quand on a une urgence médicale, on a besoin de réanimation, de réactions urgentes. Au-delà de la cardiologie, le projet est plus global. Juste que la partie cardio est la première phase d’une clinique qui va être centrée sur les nouvelles spécialités médicales comme la cardiologie interventionnelle, mais l’année prochaine, il y aura d’autres spécialités et sous-spécialités qui posent problème au Sénégal qui amènent les gens à aller à l’étranger qu’on va essayer de regrouper ici. On va vraiment choisir des spécialités rares et pointues pour lesquelles, malheureusement, les Sénégalais sont obligés d’aller à l’extérieur’’, a dit le Dr Diop qui n’a pas voulu énumérer lesdites spécialités.

Sa conviction est faite que leur structure, la seule structure sanitaire, dans le privé, à avoir ‘’une salle de coronarographie et d’angioplastie au Sénégal’’ peut rivaliser avec celles de l’extérieur qui accueillent les patients sénégalais. ‘’Quand on dit coronarographie, cela porte sur le coronaire. Ce sont des artères nourricières du cœur. Donc cette machine qu’est-ce qu’elle fait, dès l’instant que le cardiologue suspecte un infarctus, on amène le patient ici. Cette machine est capable d’aller, de manière élective, au niveau de cette branche coronaire pour la déboucher. C’est cela en fait la coronarographie et angioplastie’’.

L’absence d’un plateau technique adéquat pour la prise en charge de certains cas critiques ayant toujours été le motif avancé pour légitimer les évacuations sanitaires, le Dr Abdou Kane Diop, directeur médical de la Clinique Cardio de Dakar, est d’avis qu’aujourd’hui cela n’est plus nécessaire. ‘’En tout cas toute pathologie cardiaque, aujourd’hui, qui n’est pas chirurgicale qui répond de la cardio, peut être prise en charge. Cela du début à la fin, depuis la consultation, les explorations, l’électrocardiographie, échographie, la coronarographie jusqu’à l’angioplastie, la réanimation … nous pouvons prendre en charge tout ça. On n’a pas choisi de faire juste de l’échographie. On a la boucle en fait de l’intervention cardiologie médicale et interventionnelle. La seule chose qu’on ne peut pas faire, c’est de la chirurgie à cœur ouvert. Cela fait partie des choses sur lesquelles on va travailler ultérieurement. Mais, pour l’instant, on part de la simple consultation à l’angioplastie qui est le fait de mettre un ressort dans les coronaires pour les déboucher’’.

‘’Si regroupait les jeunes médecins de différentes spécialités et …’’

Il estime que la réduction du nombre d’évacuations médicales vers l’étranger, est plus que possible si les Sénégalais leur font confiance. ‘’Nous, nous proposons un plateau technique qui répond aux normes. Aujourd’hui, ce que je puis dire est qu’on peut prendre en charge un malade coronarien de bout en bout. Maintenant, c’est le sénégalais qui décide si lui veut venir ici ou pas. Mais pour moi, ce serait dommage que des Sénégalais continuent de quitter le pays pour aller faire ça en Tunisie ou au Maroc. Il n’y aura pas de plus value à mon avis. On a quand même un tissu d’équipements aujourd’hui et des ressources humaines qui nous permettent de faire certaines choses’’, poursuit-il en relevant le ciblage dont le personnel médical semble avoir été l’objet, ces derniers temps. ‘’C’est vrai qu’on parle beaucoup de problèmes au niveau de la santé. C’est comme si ces temps-ci on nous a jeté quelque chose. Mais, néanmoins il faut comprendre que dans tous les secteurs, il y a du bon, il y a du moins bon’’, a-t-il dit sur un ton ironique.

Pour le coût des évacuations sanitaires, cela dépend, selon lui, de ce qu’on va faire. On peut y aller juste pour un bilan simple. On peut y aller pour une coronarographie. On peut y aller pour beaucoup de choses. Même sans connaitre le coût, qu’est ce qui change ? Vous prenez deux billets d’avion, votre accompagnant et vous (votre femme, fils, votre époux ou quelqu’un qui vous accompagne). Vous partez. Vous prenez une chambre d’hôtel pour attendre le rendez-vous. En général, quand vous allez à l’étranger on vous fait tout. On vous soigne, vous restez encore quelques jours encore à l’hôtel pour un suivi. C’est tout cela qu’il faut’’. Pris en charge au Sénégal, le patient se passe des billets d’avion, d’un séjour hôtelier obligatoire, avec son accompagnant ; en plus ce dernier n’arrête pas son travail. ‘’Tout cela est un coût que les gens ne calculent pas. Je pense que sur le prix, il n’y a pas photo’’.

Pour lui, ce que l'État doit faire, aujourd’hui, pour qu'on puisse être au niveau des Tunisiens, Marocains et autres, ‘’c'est de regrouper les jeunes médecins, de leur ouvrir des centres privés avec un accompagnement au plan de l’administration, de la gestion, les accompagner sur 10 ans et leur laisser l’affaire’’, le Dr Diop, ajoute : ‘’Si devant chaque centre hospitalier l'État ouvrait un centre privé et y regroupait les jeunes médecins de différentes spécialités, les accompagnait côté gestion, pendant cinq ans, je vous jure que le problème de la santé sera réglé définitivement avec des subventions qu’il faut’’.