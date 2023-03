Europe -Afrique : un colloque prévu au mois d’avril entend (Re)fonder le lien entre les 2 continents.

Les enjeux de la relation Europe-Afrique sont jugés majeurs, tant sur le plan économique que politique ou social. C’est dans ce contexte qu’il urge d’entamer une réflexion commune et de définir de nouvelles orientations pour construire un avenir commun. Pour ce faire, Le Monde diplomatique et ContinentPremier entendent organiser un colloque sur le thème « (Re)fonder le lien Europe-Afrique », qui se tiendra le 7 avril 2023 à l'Auditorium du journal Le Monde, à Paris.

Dans un communiqué reçu à Dakaractu, les initiateurs de l’événement livrent l'angle de ce rendez-vous inédit en proposant de repenser les relations entre l'Europe et l'Afrique sur des bases véritablement égalitaires.



« Il est temps d'abandonner les vieilles habitudes, les discours paternalistes et les relations asymétriques pour construire une nouvelle vision commune. Notre note d'intention développe les raisons qui nous ont poussé à organiser ce colloque », ont-ils écrit dans le document.



Les intervenants de ce colloque, venus d’Afrique et d’Europe, sont des personnalités éminentes, issues de la société civile, de la recherche, des médias, des arts, etc... Ils partageront leur expériences, leurs idées, leur vision pour alimenter les débats et faire avancer les réflexions.



« Nous voulons faire de ce colloque un événement qui s'adresse à tous les publics, quel que soit leur âge, leur origine ou leur secteur d'activité. La jeunesse pourra notamment y exprimer sa vision sur les enjeux de la relation Europe-Afrique. Nous voulons donner la parole aux acteurs de terrain, aux citoyens engagés, aux militants des droits humains, qui luttent chaque jour pour une société plus juste et plus solidaire », ont renseigné les organisateurs du colloque.

Selon Le Monde diplomatique et ContinentPremier, le colloque sera un moment franc, fort, de débats, d'échanges respectueux, de rencontres positives. Ils espèrent que les idées qui en ressortiront permettront de donner une nouvelle impulsion aux relations entre l'Occident et l'Afrique.



« Ce "Gingembre de ContinentPremier" marquera, sans nul doute, un tournant dans l'histoire des relations internationales et contribuera à construire, nous le souhaitons, un avenir commun plus harmonieux », font-ils savoir à travers leur communiqué.