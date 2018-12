Euro 2020 : Tirage au sort au complet des qualifications

Ce dimanche midi se déroulait à Dublin le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2020. L'équipe de France et les 54 autres nations connaissent donc l'identité de leurs adversaires. Les Bleus affronteront la Turquie, l'Islande, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. Les rencontres se dérouleront entre mars et novembre 2019.



Tête de série du pot 1, la France est assurée d’éviter les autres nations de ce pot comme la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Croatie ou encore la Pologne, mais aussi les quatre pays qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations (l’Angleterre, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse). Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020.



L’Allemagne, vainqueur du Mondial en 2014 retrouvera une nouvelle fois les Pays-Bas et croisera également l’Irlande du Nord, l’Estonie et la Biélorussie. Dans le groupe A, l’Angleterre a hérité d’un groupe compliqué avec la République Tchèque, la Bulgarie, le Monténégro et le Kosovo. Finaliste du dernier Mondial en Russie, la Croatie sera confrontée au Pays de Galles, la Slovaquie, la Hongrie et l’Azerbaïdjan. Dans le groupe F, l’Espagne de Luis Enrique croisera la route de la Suède, la Norvège, la Roumanie, les Iles-Féroé et Malte. Demi-finaliste de la Coupe du Monde face à la France, la Belgique affrontera la Russie, l’Ecosse, Chypre, le Kazakhstan et Saint-Marin.