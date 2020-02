Euloge Sylvain Ndione (Apr) : "Même rectifié, le discours de Barthélemy Dias a laissé des stigmates dans nos cœurs "

Le jeune leader politique de regretter. "On peut être contre le Président Macky Sall, mais aller jusqu’à tirer une fibre aussi sensible, vouloir remettre en cause un acquis vieux de tous les âges et ciment de notre cohabitation partout citée en exemple, il faut être mal avisé pour le faire, il faut ignorer la réalité de la société sénégalaise pour essayer de retourner les catholiques contre les musulmans et il faut ne pas avoir compris et constaté les ravages que les guerres de religions font dans le monde pour oser aspirer à cela. Une vision politique comme celle de Dias, intégrant un discours aussi maladroit, ne peut connaitre un aboutissement heureux".







Euloge Sylvain Ndione de poursuivre son réquisitoire. "Ce qu'il ignore est que la stabilité du Sénégal a pour principal gage, la cohabitation pacifique entre citoyens de plusieurs confessions religieuses dans un Pays où l’ouverture et la tolérance mutuelles même non écrites, s’érigent au rang de principes sacro-saints dans les relations entre citoyens.







Le Président Macky Sall a suffisamment donné de garanties pouvant attester de son attachement, de son respect et de sa considération à l’égard de la communauté catholique du Sénégal.







Sa complicité avec le Clergé, son soutien constant et son engagement pour l’épanouissement de cette communauté sont manifestes et les projets tels que la construction du Sanctuaire de Popenguine, la réfection de la Cathédrale de Ziguinchor sont des illustrations qui témoignent de la haute considération du Chef de l’Etat et de son gouvernement vis-à-vis de la communauté catholique.







Eu égard à cela, on se rend aisément compte que le dessein d’un tel comportement est manifestement néfaste et destructeur, surtout qu’il provient d’un inconscient qui s’est toujours particularisé par un réflexe à prohiber l’ordre et le normal".











Notre interlocuteur d'estimer que la faute de Guy Marius Sagna est juste impardonnable et qu'il est Sénégalais comme tous les autres Sénégalais.