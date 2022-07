Eugénie Rokhaya Aw, une « révolutionnaire » : Les médias ont perdu une figure, une icône, ses confrères s'inclinent devant sa mémoire

Eugénie Rokhaya Aw qui fut la Directrice de Cesti, a rendu l’âme ce 3 juillet. La presse sénégalaise est en deuil! Ancienne directrice de Cesti, mais aussi ancienne patronne du tribunal des pairs du Cored, et surtout acteur majeur de la presse sénégalaise en général. Eugénie Rokhaya Aw demeurera une figure, une icône de la presse Sénégalaise.

Selon ses confrères présents au niveau de la cathédrale de Dakar, « elle est un exemple de la presse du monde en général et du Sénégal en particulier. Elle luttait toujours pour la bonne marche et la paix des journalistes surtout les journalistes femmes. Eugénie Rokhaya Aw était, jusqu’à son décès, la présidente du tribunal des pairs du Cored, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. Elle a été également chargée du Programme médias, défense, sécurité et paix au Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) de Dakar... », ont-ils témoigné.