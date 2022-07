Eugénie Rokhaya Aw : Le Parcours atypique d’une chevronnée en communication…

La faucheuse a encore frappé fort dans l’univers de la presse sénégalaise avec le décès cet après-midi, à Dakar, de Mme Eugénie Rokhaya Aw, ancienne Directrice du Cesti. Le septuagénaire a marqué le secteur en étant l’une des premières journalistes femmes en communication. Elle a été, en 2005, la première femme à prendre la direction du CESTI, de 2005 à 2011.



Elle continue après 2011 à participer à la réflexion sur les médias, la formation des journalistes, l’évolution du journalisme, les relations hommes/femmes, les médias et la violence. Après ses études à l’université de Dakar, Eugénie Rokhaya Aw, passionnée des arts, a commencé dans le journal Dakar-matin à faire des contributions avant de se focaliser sur le journalisme qui, dans les années 70 n’avait pas vu l’adhésion forte des femmes.



En 1976, alors que Dakar-matin devient Le Soleil, elle finit par être renvoyée pour des positions contraires à la ligne éditoriale. Alors qu’à l’époque le parti unique faisait ses beaux jours, Eugénie est emprisonnée à un mois de prison sous le régime de Senghor et même d’Abdou Diouf après.



Quelques années plus tard, elle devient consultante dans une publication catholique dénommée Afrique Nouvelle et en même temps responsable francophone de la communication pour la Conférence des Églises de toute l'Afrique. Elle a aussi géré le secrétariat de l’Association des professionnelles africaines de la communication. Eugénie Rokhaya Aw a même eu à organiser un séminaire des femmes journalistes francophones avant d’obtenir en 1988, une bourse d'excellence de la Francophonie qui lui permet de reprendre des études pour une maîtrise en communication à l'université du Québec à Montréal.



De ses expériences procurées par ses missions à travers le monde comme celles des Nations Unies au Rwanda, Eugénie a fait son mémoire sur «Paroles de femmes rwandaises, de la culture du génocide à la culture de la paix, 1994-1999». Au centre d'études des sciences et techniques de l'information, elle a commencé à enseigner en 2002 avant d’être à la tête de ce centre de journalisme. Elle a siégé également au niveau de l'organe d'autorégulation des médias, CORED appelé, tribunal des pairs.