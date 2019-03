Étude de la qualité de l'enseignement : Le LARTES lance le "Baromètre Jàngandoo" au profit des enfants.

Dans le but de mesurer la qualité d'enseignement fournie pour les enfants, le lobaratoire d'analyse et de recherche sur les transformations économiques et sociales (LARTES), affilié à l'IFAN, a lancé ce jeudi le "Baromètre Jàngandoo".

C'est un programme visant les 45 départements du Sénégal et participe à l'étude des phénomènes et facteurs qui affectent l'éducation des enfants.

Selon la sociologue et directrice du baromètre, il sera aussi question d'étudier les impacts et faire recours à la remédiation qui constitue un des volets du baromètre jàngandoo pour partager l'ensemble des données et accroître les programmes d'évaluation pour les enfants en difficulté à travers leur prise en charge.