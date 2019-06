États-Unis (Raleigh, Caroline du Nord) : Le sénégalais El Hadji Mansour Seck retrouvé tué par balle

Un sénégalais du nom d’El Hadji Mansour Seck a été retrouvé mort dans son taxi aux Etats Unis, dans l’Etat de Caroline du Nord précisément à Raleigh. La victime était chauffeur de taxi et a été trouvé mort par balle dans son véhicule ce jeudi 13 juin vers 4h50 du matin. Il était âgé de 36 ans, marié et père d’un enfant d’un an. Selon le média local Wtvd la victime travaillait pour la compagnie “Amigo Taxi”. La police de Garner (Caroline du Nord), chargée de l’enquête déclare ne disposet d'aucune information, ni de motif derrière ce meurtre. Pour l’heure selon notre source, l’enquête suit son cours et un numéro vert a été donné pour une éventuelle piste menant vers le meurtrier.