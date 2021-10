États-Unis : Nouvelle politique de vaccination pour les voyageurs internationaux à partir du 8 novembre.

Aujourd’hui, la Maison-Blanche et les CDC ont annoncé à travers un communiqué de presse, les détails de la nouvelle politique de vaccination qui entrera en vigueur pour les voyageurs internationaux le 8 novembre.





Ledit communiqué émanant du bureau du porte-parole du gouvernement, renseigne qu’à compter de cette date, les voyageurs étrangers qui se rendent aux États-Unis par avion devront être pleinement vaccinés et fournir une preuve de leur statut vaccinal avant d’embarquer dans un avion à destination des États-Unis.





« Cette politique donne à ce titre la priorité à la santé publique, protégeant ainsi les citoyens et résidents des États-Unis, mais aussi les personnes qui viennent nous rendre visite. Parce qu’elle privilégie la santé publique, les exceptions à cette politique seront extrêmement limitées : notamment les enfants de moins de 18 ans et certaines personnes vivant dans des pays où les vaccins ne sont pas encore facilement accessibles », peut-on également lire dans ledit communiqué.





La mise à jour des directives relatives aux voyages comprend également de nouveaux protocoles concernant les dépistages. Dans la même lancée le communiqué nous apprend que « pour renforcer davantage les protections, les voyageurs non vaccinés, qu’il s’agisse de citoyens des États-Unis, de résidents permanents légaux (LPR – Lawful Permanent Residents) ou du petit nombre de ressortissants étrangers non vaccinés faisant l’objet d’une exception, devront désormais subir un test de dépistage au plus tard un jour avant leur départ ».







Pour ceux qui sont vaccinés, l’obligation de dépistage reste de trois jours avant leur vol. Le bureau du porte-parole incite par ledit communiqué aux voyageurs de s’assurer d’être prêts pour leur voyage international et leur retour en consultant les informations sur le site Covid-19 Traveler Information (state.gov) et sur cdc.gov.



Une politique qui selon le bureau du porte-parole permettra la reprise des voyages internationaux réguliers pour ceux qui sont entièrement vaccinés. C’est pour dire que suite à cette décision les familles et les amis pourront à nouveau se voir, et les touristes pourront visiter les parcs nationaux et les célèbres sites touristiques. Dès son entrée en vigueur le 8 novembre, cette politique stimulera davantage la reprise économique partout aux États-Unis.