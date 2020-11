Etats-Unis / Les premiers mots de Joe Biden en tant que président : « L'Amérique va se battre contre le racisme et l'injustice... »

C'est depuis la ville de Wilmington que le nouveau président des Etats-Unis s'est adressé au peuple américain.







Dès le début de son propos, Joe Biden a remercié les Américains pour la confiance et d'avoir voté en masse. Ainsi, il appelle à l'unité et au rassemblement des Etats-Unis pour instaurer les valeurs et la démocratie. « Je vais travailler pour tout le peuple pour obtenir votre confiance. Je me suis engagé pour reconstruire l'âme des Etats-Unis », confia le démocrate tout en considérant que l'Amérique doit être respectée sur la scène internationale.







Aujourd'hui, le futur locataire de la maison blanche estime qu'il est l'heure de mettre en œuvre cette vision qu'il avait exposée aux Américains pendant la campagne.







Dans son discours, Joe Biden dira également l'importance de combattre pour de bon cette question du racisme qui a toujours soulevé des débats aux Etats-Unis. Pour Joe Biden, l'heure est de se battre pour plus de justice et d'égalité.







« A présent, le temps est venu d'oublier ces rhétoriques et arguments brutaux. Il ne faut pas traiter les Américains comme nos ennemis, ce sont nos amis et compatriotes », clarifie Joe Biden comme pour dire à ses concitoyens que l'ère Trump est révolue et qu'il est « l'heure de repenser les blessures ».