États-Unis : L'artiste-plasticien Kalidou Kassé distingué au Forum Annuel Panafricain de Boston

Le Sénégal a été honoré le 25 octobre dernier aux États-Unis à Boston à l’université de Massachusetts à travers l’artiste plasticien Kalidou Kassé. Le « Pinceau du Sahel » était l’invité d’honneur de la 9ème édition du Forum Annuel Panafricain de Boston conduit sous la présidence du Dr Joyce Hope Scott.



À l’occasion de cette rencontre artistique internationale, l’artiste plasticien Kalidou Kassé a reçu une distinction consacrant sa carrière vieille de plusieurs années dans le domaine des arts plastiques mais aussi son talent et sa créativité. Dès sa descente d’avion, Kalidou Kassé a assisté au vernissage avant de visiter l’exposition organisée dans le cadre du Programme de Résidence des Maitres Artistiques. Il a eu également à échanger avec les artistes américains avant d’animer une conférence dont le thème porte sur « La dimension transatlantique du mouvement des arts nègres : Quel impact pour le Sénégal »



La conférence et la table ronde qui ont réuni plusieurs artistes et des panélistes de renommée mondiale, ont été coordonnées par le Dr Jamadari Kamara, Directeur du département des Etudes Africaines à l’université de Massachusetts. En effet, Kalidou Kassé a abordé des questions concernant le rappel historique de l’art au Sénégal en terme de créativité et d’innovation, la place de l’art dans l’éducation, la biennale de Dakar qui va se tenir en 2020, les Manufactures des Arts Décoratifs de Thiès, entre autres…