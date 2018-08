Etats-Unis: John McCain, le sénateur républicain, est mort à 81 ans

Le sénateur John McCain, grande figure de la politique américaine, est décédé samedi à l'âge de 81 ans d'un cancer du cerveau, annonce son bureau.



Sénateur républicain de l'Etat d'Arizona, M. McCain était considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non-conformiste de la politique américaine.







"Le sénateur John Sidney McCain III est mort à 16h48 le 25 août 2018. Près du sénateur se trouvaient quand il est décédé son épouse Cindy et leur famille", indique le bureau du sénateur républicain dans un communiqué.



Il luttait contre le cancer de cerveau depuis un an.







Sa famille avait annoncé 10 jours plutôt qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre son cancer découvert il y a un an.







Le président Donald Trump a, juste après l’annonce du décès, adressé un message à la famille du Sénateur.



"Mes plus sincères condoléances et mon respect vont à la famille du sénateur John McCain. Nos cœurs et nos prières sont avec vous!", a écrit le chef d'Etat américain sur son compte Twitter.



Ancien candidat à la Maison Blanche en 2008, M. McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie.