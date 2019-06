Etats Unis : El Hadj Mansour Seck tué pour 100 $

Les présumés meurtriers du chauffeur de taxi El Hadj Mansour Seck, abattu dans son véhicule dans l’État de Caroline du Sud auraient tenté de lui voler 100 $ avant de le tuer. Selon la police de Garner, citée par les médias locaux, les enquêteurs de la police de Garner ont indiqué que les meurtriers Williams et Giles « ont tenté de se faire conduire par une autre compagnie de taxi. Ils ont finalement choisi de monter à l'arrière de l'Amigo Taxi conduit par notre compatriote. Selon la police, deux compagnies de taxi ont été appelées à partir du même numéro de téléphone et on leur a demandé d'amener les passagers à une adresse sur Pool Drive à Garner. Seck qui a eu la malchance de les conduire a vu Williams et Giles tenter de lui voler 100 $ avant de finalement le tuer avec une arme de poing de calibre 40. La police a trouvé Seck à 4 h 50 du matin dans un quartier de Pool Drive près du chemin Aversborough.



Selon les informations, Williams a été libéré de prison le 19 avril après avoir purgé 5 ans et 10 mois de prison pour vol qualifié avec une possession d'arme dangereuse remontant à novembre 2014. Les dossiers d'incarcération montrent que Williams a été accusé de vol à main armée le 8 novembre 2014 et, trois jours plus tard, a été accusé de vol à main armée, de complot en vue de commettre un vol à main armée et d’excès de vitesse. Ces accusations étaient liées à une série de vols à main armée commis contre des livreurs de pizzas à Durham au cours d'une période d'un mois, d'octobre à novembre 2014, selon un communiqué de presse du 12 novembre 2014 de la police de Durham.



Le 6 mai 2015, M. Williams a été reconnu coupable des accusations portées contre lui et condamné à une peine minimale de quatre ans et maximale de cinq ans et dix mois. À la suite de sa libération le 19 avril, M. Williams a commencé à purger une peine de libération conditionnelle qui devait prendre fin le 18 avril 2020.



Giles a récemment passé 7 mois en prison pour vol qualifié de plus de 1 000 $ et port d'une arme dissimulée. Il a été libéré le 22 juin 2018 et a immédiatement commencé sa période de probation. Sa période de probation a pris fin le 20 mai.



Giles a également été incarcéré pour des périodes de temps pour différentes accusations en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, selon les dossiers.



La police de Garner a dit qu'il n'y avait aucun lien entre Seck et les suspects.



Les deux doivent comparaître en cour mercredi après-midi.