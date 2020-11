États-Unis : Dès sa prise de fonction, Joe Biden va signer un décret contre la discrimination des Musulmans.

Après sa victoire sur Donald Trump, le démocrate Joe Biden compte 'guérir l'Amérique'. Hier, au cours de son discours d'après victoire, Joe Biden a profité pour donner les grandes lignes de ses priorités. Il a été question d'abord d'annoncer son initiative pour combattre efficacement la pandémie de Covid-19.



En effet, le 46e président des États-Unis prévoit, dès son investiture, de dérouler un plan de lutte pour coordonner les campagnes de tests et de traçage au niveau fédéral, mais également mettre en place des aides financières pour toute personne n'ayant pas d'assurance maladie.



Étant donné que la pandémie a provoqué une situation économique critique, Joe Biden souhaite également faire voter des aides aux États les plus touchés et une meilleure indemnisation du chômage.



M. Biden ne s'en arrêtera pas à ce stade. Dans le cadre de fortes réformes visant une bonne politique sociale, Joe Biden prévoit d'augmenter l'impôt sur les sociétés que Donald Trump avait réduit afin de lutter contre les inégalités. Avec ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec la situation des Noirs et l'ampleur des "Black Lives Matter", le nouveau président Américain assure à mieux financer la formation des policiers.



Dans les 100 premiers jours de son mandat, Joe Biden présentera au Congrès "l'equality act" pour plus de diversité dans les instances fédérales et signera, dès sa prise de fonction, un décret pour combattre la discrimination des musulmans. Ainsi, Joe Biden va donc être en déphasage avec l'ancien président Donald Trump qui avait interdit l'entrée sur le territoire Américain aux ressortissants de 6 pays à majorité musulmane.



Toujours dans son discours, le nouveau président Américain estime aussi que l'une de ses politiques les plus ambitieuses est celle de l'écologie, avec un plan chiffré à 2. 000 milliards de dollars pour atteindre la neutralité carbone en 2050.