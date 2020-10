États Unis / Course à la maison blanche : L'ultime débat entre Trump et Biden.

Après la cacaphonie du premier face à face, les règles ont été, cette fois-ci, changé. En effet, dans quelques heures, le président républicain Donald Trump qui est d'ailleurs, en retard dans les sondages et l'ancien vice-président Joe Biden, vont devoir répondre aux différentes questions à l'occasion de ce dernier débat.



Concrètement, chaque candidat va être invité à s'exprimer à tour de rôle. Toutefois, le micro de l'autre sera coupé pour éviter la pagaille du premier débat, mais également éviter la confrontation directe des points de vue.



Plus de 250 millions d'américains sont attendus en réalité pour faire enfin leur choix entre le démocrate et le républicain, et donner les clés au locataire de la maison blanche à l'issue de la présidentielle de Novembre prochain.