Etat de santé dégradant de Karim Xrum Xax : Le Forum du Justiciable interpelle les autorités judiciaires.

Le Forum du Justiciable est préoccupé par le débat public sur la santé des détenus malades. Ainsi, les membres dudit Forum rappellent aux autorités le caractère fondamental du droit à la santé et interpellent les autorités judiciaires sénégalaises sur le fait que pour des raisons humanitaires, aucun détenu ne devrait être maintenu en détention si son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la prison.



Et c’est dans cette optique que les membres du Forum, informés de la dégradation de l’état de santé de M. Abdou Karim GUEYE alias Karim Xrum Xax, attirent l’attention des autorités habilitées sur la question substantielle de la prise en charge des détenus malades, les invitent donc à transférer M. Karim GUEYE au pavillon spécial ou même à le libérer si vraiment son état de santé nécessite des soins particuliers et un suivi en dehors du milieu carcéral.



Une telle mesure doit également être étendue à tous les détenus atteints de maladies graves dont le séjour est devenu incompatibles avec la prison.



Fait à Dakar, le 21 Juin 2020

Bureau Exécutif.