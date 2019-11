État de santé dégradant de Hissène Habré : Son épouse Fatime Raymonne Habré confirme et charge les autorités pénitentiaires « qui ne lui ont envoyé aucun médecin depuis 2014 »

Des informations parues dans le journal Vox Populi ont fait état des soucis de santé du Président Habré. Cette information qui a suscité une grande émotion, a été démentie par l’administration pénitentiaire en début de soirée.



Je voudrais apporter les précisions suivantes : oui, l’état de santé du Président Habré est en constante dégradation depuis le début de l’année. Des certificats médicaux ont bien été délivrés pour attester de cette situation. Ces certificats ont bien été remis aux autorités.

En outre, depuis juin 2015, c’est-à-dire depuis plus de 4 ans, aucun médecin de l’administration pénitentiaire ne s’est préoccupé de son état de santé ni ne lui a rendu visite.



Grâce à l’alerte de Vox Populi, aujourd’hui, en début d’après-midi, un Inspecteur et un Médecin se sont rendus à la prison pour une simple visite « à cause des médias » et non pour attester d’un quelconque état de santé. A la suite de quoi, un démenti a été envoyé à la presse.



Ceci pour dire que l’administration pénitentiaire n’a jamais souhaité gérer la

Santé du Président, tout simplement, parce que la voyant se dégrader chaque jour, d’une part et d’autre part, faisant le constat qu’il n’y avait aucune écoute, aucune réelle écoute des autorités politiques sur la question de la santé du Président, elle a préféré laisser à la famille : le soin d’agir quand il est malade, de chercher un médecin, de prendre les rendez-vous médicaux, d’acheter les médicaments et de veiller à ce qu’il aille mieux. Par voie de conséquence, l’administration pénitentiaire ne peut pas parler de la Santé du Président Habré. Elle s’est limitée à le conduire à ses rendez-vous. Cela fait 6 années, que je gère la santé du Président avec les équipes à la direction de la prison du Cap Manuel. Il est évident que cette question sensible et qui dérange tant, ne relève pas de leur compétence exclusive.



Ne pas vouloir parler de la Santé d’un homme ou manœuvrer pour faire croire qu’il va bien et surtout dans leur entendement « Hissein Habré ne peut qu’aller bien », alors qu’il a déjà passé 6 années de prison à son âge. Cette position montre bien le sens de cette peine de prison à vie et justifie pleinement nos inquiétudes.



Dakar le 11/11/2019

Mme Fatime Raymonne Habré