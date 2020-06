État de santé de Abdou Karim Guèye (Xrum Xaax) : Les Femmes leaders interpellent l'autorité.

Le mouvement "Nittu Deugg" a récemment alerté sur le cas préoccupant de l'activiste Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xaax.

Il avait notamment invité l'État à veiller sur l’état de santé de leur camarade tout en demandant sa libération sans condition.



Dans cette perspective, les femmes leaders politiques telles que Aïda Mbodj, Amatou Sow Sidibé, Hélène Tine, Nafissatou Wade et Maïmouna Bousso ont, au delà des considérations partisanes et animées par la fibre maternelle et humaniste, sollicité l’attention de l’autorité sur le cas du détenu Abdou Karim Guèye dit Xrum Xaax.



Avec son état de santé déjà précaire depuis des mois et qui se détériore sérieusement en prison, ces femmes leaders lancent un appel pour son élargissement.



Rappellons que l'activiste a été reconnu coupable d’avoir appelé à la rébellion tout un foyer religieux en réclamant la réouverture des mosquées, alors que des mesures restrictives liées à la gestion de la Covid-19 étaient déjà en vigueur.