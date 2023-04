Etat de délabrements autour du pont de camberene: les usagers et les riverains tirent la sonnette d’alarme, l’AGEROUTE interpellée

Un peu plus d’un an après sa mise en service des infrastructures de la VDN III montre des signes de détérioration qui inquiètent les usagers et les riverains. Sur cette route ce sont surtout les ponts et les passerelles qui subissent les assauts des vagues dévastatrices et qui posent des problèmes de sécurité publique. Le pont Bowstring de Cambérène qui avait été ouvert à la circulation à l’occasion de l’Appel de Seydina Limamoulaye, en Mars 2022, est dans un état inquiétant . Et pourtant, interpellé à l’époque de son inauguration , Serge Diatta, chef du projet de l’Ageroute (Agence des Travaux et de Gestion des Routes au Sénégal), avait affirmé, que les ouvrages réalisés dans ce projet concernent la construction d’un pont à poutres en béton armé côté culée CO du pont Bowstring de Cambérène en lieu et place de la rampe d’accès avec murs de soutènement en béton armé initialement construit.



Toujours selon lui, les deux passerelles et de la protection de la chaussée côté mer au niveau de la traversée de Cambérène, étaient aux mêmes normes de qualité. Comment alors comprendre que ce pont puisse présenter autant de failles, juste un an après sa construction? Qu’est-ce qui explique que les passerelles se soient effondrées comme des châteaux de cartes? Compte tenu de sa proximité avec la mer, l’AGEROUTE a-t-elle réellement mis du sérieux dans la réalisation de ces ouvrages, malgré tous les milliards annoncés? Voilà les questions qui taraudent les esprits depuis quelque temps. En tout état de cause l’agence est interpellée.



Pour rappel, le projet de prolongement de la VDN s’inscrit dans le cadre de la politique de décongestion des pénétrantes de la ville de Dakar à travers l’amélioration des conditions de déplacement, la réduction des coûts de transports et le désenclavement de plusieurs localités importantes comme les quartiers Nord Foire, Diamalaye, Parcelles assainies, Cambérène, Guédiawaye, Daroukhane, Yeubeul, Malika, Tivaouane Peul, et Keur Massar... Avec la réalisation du pont Bowstring, il était attendu l’augmentation de la capacité d’écoulement du trafic de la VDN.