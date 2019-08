État de dégradation avancée : Le bâtiment du marché de Sandaga sera fermé ce samedi...

Le célèbre marché Sandaga, poumon de l’économie informelle en plein cœur de la capitale sénégalaise, sera provisoirement fermé samedi pour une durée non indiquée en raison de la dégradation avancée de son bâtiment principal.



«La date de fermeture du marché est programmée pour ce samedi, tous les commerçants devront quitter. Ensuite nous retiendrons la date dans la semaine qui suit pour démolir le marché, parce que c’est un projet de construction. Ce marché nous est cher, mas il nous faut le démolir pour le reconstruire et le moderniser », a informé le ministre de l’urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana à la Rts.



Cette décision a été prise « afin de préserver notre pays d’une éventuelle catastrophe liée à l’état de dégradation très avancé des locaux » ayant fait l’objet de plusieurs visites, rapports et réunions « avec les acteurs concernés », a-t-il insisté.