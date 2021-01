Dans son rôle d'alerte et de veille, la plateforme de lutte citoyenne "Nio Lank" a donné sa position sur la loi que l’assemblée nationale vote ce matin et qui est relative à l’état d’urgence et l’état de siège.

Nio lank marque ainsi, sa désapprobation sur cette loi qui fera du président Macky "un demi-dieu".



Ainsi, Pape Abdoulaye Touré et ses camarades considèrent qu'il urge de fédérer les forces quelle que soit la sensibilité, pour bien mener le combat contre ce projet de loi qui risque de faire souffrir les sénégalais.



La plateforme a par ailleurs rencontré quelques hommes politiques comme le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo du congrès de la renaissance démocratique ou encore Thierno Bocoum président du mouvement Agir, pour élargir la mobilisation et dire non à cette loi.



Nio Lank estime également qu'un plan d'action est en train d'être mis en place pour échanger avec l'ensemble des forces de la société civile pour savoir la conduite à tenir dans les prochaines heures.



Toutefois, la plateforme met en garde les parlementaires face à leurs responsabilités devant l'intérêt de la nation.