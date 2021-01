État d'urgence / Couvre-feu : « Il faut généraliser la mesure ou la lever » (Me El Hadj Diouf, PTP)

Le leader du parti des travailleurs et du peuple (PTP), Me El Hadj Diouf, n'est pas d'avis pour l'application de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu limité à Dakar et à Thiès seulement. Face à la presse ce 6 janvier, il a fustigé la démarche des autorités étatiques qui, selon lui, relève d'une injustice à l'égard des populations de la région de Dakar et de Thiès. "Le Sénégal est un et indivisible. Si vous devez prendre des mesures pour combattre cette maladie, il faut généraliser et mettre les sénégalais sur un pied d'égalité" a-t-il plaidé...