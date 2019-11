Eswatini - Sénégal : Krépin Diatta en taille patron avec trois passes décisives et une grosse activité offensive

Son talent n'est plus à prouver, mais Krépin Diatta continue de l'étaler aux yeux du grand public match après match ! Face à Eswatini ce dimanche, le jeune milieu terrain de Bruges (20 ans, 1m73) aura été dans tous les bons coups. Longtemps préssenti comme le véritable dépositaire du jeu sénégalais, Krépin semble être le joueur qui sied à ce poste de "10."



Avec ses trois passes décisives délivrées sur la pelouse du Mavuso Sports Center, dont deux en direction du triple buteur Famara Diédhiou et une décernée à Pape Alioune Ndiaye lors du quatrième but. Krépin Diatta validait un match presque parfait cet après-midi contre l'Eswatini. Avec la sortie de Sadio Mané, Diatta qui a hérité de son poste d'ailier gauche, a été l'atout offensif numéro un du Sénégal. Le véritable "dynamiteur" qui a fait sauter la défense des "Swazis."



Aussi bien à l'aise dans l'entrejeu comme milieu relayeur (box-to-box) capable d'organiser le jeu, le milieu du Club de Bruges est aussi parfaitement capable d'évoluer comme ailier (droit ou gauche.) En effet, avec sa grande technicité et son gros volume de jeu, il offre sans cesse des solutions à ses partenaires. Redoublant les appels de balles, et en se déplaçant savamment entre les lignes adverses.



Cerise sur le gâteau, Aliou Cissé tient là, le type de joueur capable de déstabiliser toute une équipe sur un contrôle orienté ou une passe bien sentie. Nul doute que le natif de la Casamance sera d'ici peu l'un des patrons de la "Tanière." Avec déjà 5 buts et 2 passes décisives à son compteur avec le club de Bruges, Krépin Diatta reste sur sa belle lancée.