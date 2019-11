Eswatini - Sénégal / Composition : Les "Lions" pourraient évoluer en 4-2-3-1 pour remporter la bataille du milieu...

Le sélectionneur national, Aliou Cissé l'a annoncé entre les lignes ce samedi soir lors de la conférence de presse d'avant match. « Il pourrait y avoir quelques changements dans l'équipe... » a fait comprendre le coach des "Lions" avant le match contre l'Eswatini ce dimanche (13h00 GMT.) Pour s'imposer avec la manière, c'est à dire avec une belle marge sur la différence de buts qui pourrait porter le Sénégal à la tête du groupe I, il faudra pour Cissé, mettre le système capable de renverser les plans de jeu de coach de l'Eswatini Kosta Papić.



Le Sénégal a évolué avec un 4-3-3 à plat contre les "Diables rouges" du Congo. Sidy Sarr, en sentinelle fixe, était aux côtés de Gana Gueye (Milieu gauche) et Krepin Diatta (milieu droit.) Sauf que cette configuration pourrait être chamboulée contres les "Swazis." Si beaucoup ignorent encore ce que compte proposer cette sélection de l'Eswatini contre le Sénégal, Aliou Cissé entend bien imposer une domination étouffante à l'adversaire. Assiéger le camp adverse, y camper le jeu et attaquer à outrance. C'est du moins une hypothèse assez plausible vu le contexte (obligation de victoire) et les forces en présence (le numéro 1 Africain contre le 147eme.)



Dès lors, il serait intéressant de jouer au manager, essayer de se mettre dans la peau du coach sénégalais... S'il compte insuffler du neuf sans toucher à l'ossature de son équipe comme il l'a révélé en conférence de presse, on pourrait s'attendre à des changements au milieu et sur le front de l'attaque.

Étant donné que la défense est plus ou moins "stable", la paire Cheikhou Kouyaté - Kalidou Koulibaly devrait être reconduite. Même chose pour le latéral gauche, Racine Coly qui prend ses aises à ce poste, ce qui n'est pas le cas de Moussa Wagué qui pourra être remplacé par Lamine Gassama...



Le secteur le plus instable reste le milieu avec plusieurs compositions possibles pour Cissé et son staff technique. En effet, dans un 4-2-3-1 Idrissa Gana Gueye l'un des tauliers de la tanière devrait démarrer, épaulé par Pape Alioune Ndiaye un peu comme lors de la CAN 2019. Sidy Sarr et ou Ousseynou Thioune pourrait évoluer comme un "10" en électron libre. Alors que Sadio Mané (ailier gauche) et Krepin Diatta (Droit) alimenteront Habib Diallo ou Famara Diedhiou à la pointe de l'attaque.



Avec le forfait de Ismaëla Sarr, seuls Sada Thioub et Krepin présentent des profils susceptibles de remplacer le joueur de Watford dans le couloir droit. Ce qui laisse une place à prendre dans l'entrejeu. Qui de Loum Ndiaye, Sidy Sarr, Ousseynou Thioune et PAN sera associé à l'Indéboulonnable Gana Gueye ? Cissé à sûrement sa petite idée en tête. Ce qui est sûr et très certain c'est que le onze qui avait démarré contre le Congo Brazzaville ne sera pas du tout le même ce dimanche...





Onze probable contre Eswatini :



Gardien : Édouard Mendy



Défenseurs : Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté - Kalidou Koulibaly, Racine Coly



Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Sidy Sarr



Attaquants : Krepin Diatta, Habib Diallo, Sadio Mané