Eswatini - Sénégal : Aliou Cissé a effectué 6 changements dans son onze de départ !

Pour ce deuxième match du groupe I, contre l'Eswatini, Aliou Cissé a procédé à six changements. Une composition d'équipe complètement différente de celle qui a joué contre le Congo Brazzaville mercredi dernier.



Parmi les 11 joueurs qui ont démarré ce dimanche seuls cinq étaient présents sur la pelouse de Lat Dior, à Thiès. Saliou Ciss et Lamine Gassama ont pris les places de Moussa Wagué et Racine Coly au niveau des couloirs.



Dans l'entrejeu Pape Alioune Ndiaye, Mamadou Loum Ndiaye et Krepin Diatta ont fait leur apparition. Au détriment de Gana Gueye et Sidy Sarr qui se retrouvent sur le banc.



L'arrivée de Sada Thioub comme ailier droit reste l'une des surprises de ce onze sénégalais. Ainsi que la titularisation de Famara Diedhiou préféré à Habib Diallo pourtant buteur contre les "Diables rouges." Un gros chamboulement qui pourrait quelque peu déstabiliser les habitudes des uns et des autres...