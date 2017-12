Espagne : Le président de la Fédération de football destitué

Angel Maria Villar n'est plus le président de la Fédération espagnole de football (RFEF). Le dirigeant, déjà suspendu pour son implication dans un scandale de corruption, a été destitué par le Tribunal administratif du sport vendredi, rapportent les médias espagnols.



L'ancien vice-président de la Fifa et de l'UEFA, à la tête de l'institution depuis 29 ans, est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour commettre des abus de confiance et des détournements au profit de ses proches ou de lui-même.

Juan Luis Larrea, président par intérim, devrait convoquer de nouvelles élections.